Έγραψε ιστορία στην Premier League ο Σον με το γκολ του κόντρα στην Μπράιτον

Σπουδαίο επίτευγμα για τον Χέουνγκ Μιν Σον στη νίκη της Τότεναμ επί της Μπράιτον με 2-1, αφού ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός στο 10ο λεπτό της άνοιξε το σκορ με φανταστικό σουτ εκτός περιοχής και έφτασε τα 100 τέρματα στην Premier League, όντας ο πρώτος Ασιάτης που το κατάφερε.

Σημειώνεται πως ο Νοτιοκορεάτης φορ είναι επίσης ο πρώτος Ασιάτης ποδοσφαιριστής που έχει φτάσει τις 50 ασίστ στην Premier League αλλά και ο πρώτος από την ασιατική ήπειρο που έχει αναδειχτεί κορυφαίος σκόρερ σε μία σεζόν.

Heung-Min Son becomes the first ever Asian player to score 100 goals in the @premierleague 🌟



Congrats, Sonny 🫶 pic.twitter.com/zn1Nh82m0O