Γκολάρα από τις λίγες στο Copa Libertadores (vid)

Συγκεκριμένα το γκολ επετεύχθη από τον Παραγουανό χαφ, Ματίας Ρόχας και μ' αυτό έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.

Στο 16' ο Ρόχας που δεν είναι πάντα βασικός, σούταρε από τα 66 μέτρα και έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Ουρουγουανού τερματοφύλακα, Νικολά Πέρες. Ο τερματοφύλακας της ομάδας από τη Χιλή, ακούμπησε την μπάλα με τα ακροδάχτυλα, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να αποτρέψει αυτό το απίθανο γκολ.

Racing Club's Matías Rojas from inside his own half in the Copa Libertadores 👏



(via @Libertadores)pic.twitter.com/Sx916DBnW9