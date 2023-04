Επίσημο: στον πάγκο της Τσέλσι ο Λάμπαρντ

Πολλά ονόματα ακούστηκαν και γράφτηκαν τις προηγούμενες ημέρες, πολλές συζητήσεις έγιναν, αλλά τελικά είναι ο 44χρονος θρύλος των «μπλε» αυτός που επιστρέφει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» αυτή τη δύσκολη περίοδο για να αναλάβει την ομάδα ως υπηρεσιακός ως το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο Λάμπαρντ αγωνίστηκε στην Τσέλσι για περισσότερο από μια δεκαετία. Είναι χωρίς δουλειά από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν και απολύθηκε από την Έβερτον, ενώ από το καλοκαίρι του 2019 μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 ήταν πρώτος προπονητής στους «μπλε», με τον Τόμας Τούχελ να τον διαδέχεται και να φτάνει στην κατάκτηση του Champions League.

Στην πρώτη θητεία του, ο Λάμπαρντ είχε 44 νίκες, 17 ισοπαλίες και 23 ήττες σε 84 παιχνίδια.

Ήταν παρών την Πέμπτη (6/4) στο προπονητικό κέντρο των Λονδρέζων για να παρακολουθήσει από κοντά την προπόνηση της ομάδας και κατόπιν έγιναν οι τελικές επαφές πριν από την ανακοίνωση του συλλόγου.

Τα σενάρια, βέβαια, συνεχίζονται καθώς η Τσέλσι εξακολουθεί να αναζητά προπονητή, με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν και τον Λουίς Ενρίκε να εμφανίζονται ως οι επικρατέστεροι για να αναλάβουν από το καλοκαίρι και μετά.

Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. 🤝