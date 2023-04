Ενδιαφέρονται για τον Μαμαρντασβίλι η Μάντσεστερ Σίτι, η Τότεναμ και η Λέστερ

Πολυζήτητος ο Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι. Ο Ο 22χρονος τερματοφύλακας κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις με την φανέλα της Βαλένθια, προκαλώντας το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων, με βρετανικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για σοβαρό ενδιαφέρον, τόσο της Μάντσεστερ Σίτι, όσο και της Τότεναμ και της Λέστερ.

Μάλιστα, σημειώνεται, πως και οι τρεις αγγλικές ομάδες έχουν έρθει σε επαφή με τον αντζέντη του παίκτη, θέλοντας να βολιδοσκοπησουν τις προθέσεις του. Να αναφέρουμε, πως το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια λήγει το καλοκαίρι του 2027.

Understand Leicester are leading the race to sign Giorgi Mamardashvili, as the Georgian goalkeeper is attracting lot of interest 🚨🔵🇬🇪 #LCFC



His agent Levan Seturidze was yesterday at Stamford Bridge for CFC-LFC game; he’s in London as @Geo__Team called working on summer move. pic.twitter.com/tfi7034639