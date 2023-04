Νόριτς: Αποχωρεί ελεύθερος στο τέλος της σεζόν ο Πούκι

Ελεύθερος μετά το τέλος της σεζόν θα μείνει ο Τέμου Πούκι, γνωστοποίησε η Νόριτς με ανακοίνωση της στα social media.

Ο 33χρονος φοράει τη φανέλα των «καναρινιών» από το καλοκαίρι του 2018, έχοντας σκοράρει 88 φορές σε 204 εμφανίσεις.

«Αυτά τα πέντε χρόνια που πέρασα στη Νόριτς είναι τα καλύτερα χρόνια της καριέρας μου, τόσο επαγγελματικά όσο και στην προσωπική μου ζωή. Αυτός ο σύλλογος και η πόλη θα έχουν πάντα μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου», δήλωσε ο Φιλανδός στράικερ μετά την ανακοίνωση.

The club can confirm that striker Teemu Pukki will depart at the end of the current campaign.



