Ανανεώνει τον Ρις Νέλσον η Άρσεναλ

Ο Μίκελ Αρτέτα και η διοίκηση της Άρσεναλ θέλουν να δέσουν στην ομάδα τον Ρις Νέλσον.

Το συμβόλαιο του 23χρονου Άγγλου λήγει το καλοκαίρι και οι πρωτοπόροι της Premier League θέλουν να τον κρατήσουν, προς το παρόν βρίσκονται σε συζητήσεις, οι δύο πλευρές χωρίς να έχει συμφωνηθεί κάτι.

Να σημειωθεί πως ο Νέλσον είχε δοθεί στο παρελθόν δανεικός στη Χοφενχάιμ και την Φέγενορντ.

Understand negotiations are currently underway between Arsenal and Reiss Nelson representatives for a contract extension. Current deal expires in June ⚪️🔴 #AFC



Arteta would be happy to keep Reiss, while more European clubs are showing interest in potential free transfer. pic.twitter.com/6grscYcBst