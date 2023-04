Ανατροπή με τον Κούπερ στη Νότιγχαμ Φόρεστ: τον κρατά στον πάγκο ο Μαρινάκης

Η αγγλική ομάδα είναι σε δυσμενή θέση λόγω των συνεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων, αλλά ο προπονητής παραμένει στη θέση του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ:

«Κανείς δεν αρνείται ότι ο σύλλογος είναι σε δύσκολη θέση στην Premier League, αλλά θα θέλαμε να βάλουμε τέλος στις θεωρίες και τα ψευδή και ασεβή δημοσιεύματα, επιβεβαιώνοντας ότι ο Στιβ Κούπερ θα παραμείνει προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Όλοι είμαστε απογοητευμένοι από τις πρόσφατες εμφανίσεις και είναι ξεκάθαρο ότι απαιτείται πολλή δουλειά. Τα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις πρέπει να βελτιωθούν άμεσα.

Τώρα είναι η ώρα για όλους να ενωθούν με την ομάδα. Από εμάς, ως ιδιοκτήτες, ως το συμβούλιο, τους οπαδούς, το επιτελείο, τους προπονητές και τους παίκτες –να γίνουμε ένα και να παλέψουμε για να διασφαλίσουμε τη θέση μας στην Premier League.

Δεν υπάρχει χρόνος για περισπασμούς, φήμες και υποθέσεις. Υπάρχει χρόνος μόνο για δουλειά, αποφασιστικότητα, αφοσίωση από τον Στιβ και τους παίκτες στο να φέρουν τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε και, φυσικά, για την φανταστική υποστήριξη από τους οπαδούς της Νότιγχαμ Φόρεστ».

"No one denies that our Club is in a difficult position in the Premier League, but we wish to end the speculation and the false and disruptive reporting in the media to confirm that Steve Cooper remains our manager at Nottingham Forest."