Χαμός στο φινάλε του Γιουβέντους-Ίντερ: Σύρραξη και τρεις αποβολές! (vid)

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα που βρήκε τους δύο μονομάχους ισόπαλους με 1-1, υπήρξε γενικευμένη σύρραξη στον αγωνιστικό χώρο, που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν τρεις αποβολές.

Όλα ξεκίνησαν από την κίνηση του Ρομέλου Λουκάκου να πανηγυρίσει το γκολ-πέναλτι που σημείωσε με... γαλλικά προς την εξέδρα, με τους παίκτες της Γιουβέντους να αντιδρούν έντονα.

Η σύρραξη των παικτών γενικεύτηκε μετά το τέλος του αγώνα, με τον διαιτητή της αναμέτρησης εκτός από τον Λουκάκου να αποβάλλει με απευθείας κόκκινη κάρτα και τους Χαντάνοβιτς-Κουαδράδο.

Fights between Inter and Juventus players after the final whistle at the Allianz Stadium.



