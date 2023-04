Μετράει αντίστροφα για την επιστροφή ο Αϊτόρ: Ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς (vid)

Ο Ισπανός εξτρέμ του Παναθηναϊκού, που υπέστη ολική ρήξη χιαστού στις 23 Οκτωβρίου στην αναμέτρηση με τον Άρη στη Λεωφόρο, έδωσε το παρών και παρακολούθησε την αναμέτρηση του Τριφυλλιού με τον Βόλο.

Ο Αϊτόρ, μάλιστα βρέθηκε και στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στο Κορωπί, όπου ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα που περιλάμβανε ασκήσεις με μπάλας, δείχνοντας ότι η επιστροφή του είναι κοντά.

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής των «πράσινων» θα χάσει το υπόλοιπο των play off, ωστόσο η επιστροφή του έχει οριοθετηθεί για τη έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν.

New week. Non stop working. Let’s go! @paofc_ pic.twitter.com/y9g1v37DFS