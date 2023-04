Ο Μαρινάκης θέλει Βιεϊρά στη Νότιγχαμ αν «σχολάσει» τον Κούπερ!

Η Νότιγχαμ δίνει απόψε «τελικό παραμονής» με τη Λιντς και σε περίπτωση που το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, είναι πιθανή η αλλαγή προπονητή από τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Τι σημαίνει το τελευταίο; Ότι ο Στιβ Κούπερ δεν νιώθει ασφαλής, με δεδομένο πως η ομάδα του είναι κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού. Όοσ για το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του; Ακούγονται και γράφονται πολλά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», η διοίκηση της Νότιγχαμ έχει εξετάσει ήδη την αγορά των προπονητών, με το βρετανικό Μέσο να αποκαλύπτει μάλιστα πως έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Πατρίκ Βιεϊρά, ο οποίος αυτή την στιγμή είναι το πρώτο φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία εφόσον αποχωρήσει ο Στιβ Κούπερ!

Ο 46χρονος Γάλλος βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες χωρίς ομάδα, μετά και την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας μετά από 1,5 χρόνο παρουσίας του στους «αετούς».

EXCL: Patrick Vieira emerging as a leading candidate to become the new Nottingham Forest manager https://t.co/RNOMDJMbl9