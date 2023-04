Εγραψε ιστορία με το... καλημέρα στην Ατλάντα ο Γιακουμάκης

Μόλις δύο παιχνίδια ως βασικός χρειάστηκε στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ για να γράψει ιστορία ο Γιώργος Γιακουμάκης, με τον Έλληνα φορ να μην σταματά να σκοράρει, πιάνοντας έτσι επίδοση ρεκόρ, που κανείς άλλος δεν είχε καταφέρει με την ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο 28χρονος στράικερ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του club που σκοράρει και στα δύο πρώτα παιχνίδια όπου ξεκινά ως βασικός, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως έχει αρχίσει ήδη να κάνει απόσβεση τα 4 εκατομμύρια ευρώ που δαπάνησαν οι Αμερικάνοι για να τον αποκτήσουν από τη Σέλτικ.

1 - Giorgos Giakoumakis is the first player in @ATLUTD history to score in each of his first two MLS starts. Adapted. pic.twitter.com/TpONxatSh6