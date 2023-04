Άσχημα νέα για τη Νάπολι, αμφίβολος ο Οσιμέν για το ματς με τη Μίλαν

Αμφίβολη είναι ακόμη η συμμετοχή του Βίκτορ Οσιμέν για το πρώτο ματς των «8» του Champions League εναντίον της Μίλαν (12/04). Ο επιθετικός της Νάπολι συνεχίζει να αντιμετωπίζει ένα μυϊκό πρόβλημα τραυματισμού και έχει μείνει εκτός προπονήσεων το τελευταία διάστημα.

Ωστόσο, η συμμετοχή του στην αναμέτρηση κόντρα στους «ροσονέρι» θα κριθεί μέσα στην εβδομάδα και αυτό διότι εάν ο Νιγηριανός στράικερ καταφέρει την Παρασκευή (7/4) να προπονηθεί, τότε θα τεθεί στη διάθεση του Σπαλέτι. Πάντως, μόνο σίγουρο δεν είναι αν θα τα καταφέρει τελικά, με το ιταλικό «Sky Sports» να αναφέρει πως στη Νάπολι πρέπει να ελπίζουν σε ένα… θαύμα.

Να θυμίσουμε ότι ο Βίκτορ Οσιμέν, δεν αγωνίστηκε στην πρόσφατη βαριά εντός έδρας ήττα της Νάπολι από τη Μίλαν, την περασμένη Κυριακή (2/4) με σκορ 4-0.

