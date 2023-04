Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Έδεσε» τον Λουκ Σο έως το 2027

Επίσημο χαρακτήρα πήρε η συμφωνία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Λουκ Σο για νέο συμβόλαιο, καθώς ανακοινώθηκε το ντιλ, που θα κρατήσει τον αριστερό μπακ στο «Ολτν Τράφορντ» έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο 27χρονος μπακ κάνει εξαιρετική σεζόν φέτος και συνέλαβε στην αναγέννηση της ομάδας, μετρώντας 36 συμμετοχές, ένα γκολ και έξι ασίστ.

Ο Σο ανήκει στη Γιουνάιτεντ από το 2014 και στοχεύει να μείνει σε αυτή, παραπάνω από μια δεκαετία.

«Πριν από εννέα χρόνια, υπέγραψα γι’ αυτό την εκπληκτική ομάδα και είμαι ενθουσιασμένος που επεκτείνω την παραμονή μου. Εχω εξελιχθεί πολύ από τότε που ήρθα στο Μάντσεστερ πριν από τόσα χρόνια, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως ποδοσφαιριστής. Γνωρίζω τι χρειάζεται για να πετύχεις σε ένα τέτοιο κλαμπ», ανέφερε ο Σο.

🔴 @LukeShaw23 is here to stay! ✍️#MUFC