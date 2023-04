Αϊτόρ: «Πίσω στο σπίτι, σας ευχαριστώ όλους»

Στη Λεωφόρο βρέθηκε την Κυριακή (2/4) ο Αϊτόρ, όπου παρακολούθησε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Βόλο και, όπως ήταν αναμενόμενο, γνώρισε την αποθεώση από την εξέδρα. Ο Ισπανός επιθετικός επέστρεψε στην Ελλάδα για το τελικό στάδιο της αποθεραπείας του, μετά από την επέμβαση αποκατάστασης του πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Με ανάρτησή του, ο Αϊτόρ ευχαρίστησε τους φίλους των «πρασίνων» για τη στήριξη όλο αυτό το διάστημα και για το πάθος που μεταδίδουν στην ομάδα.

«Πίσω στο σπίτι, σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη και το πάθος σας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αϊτόρ.

Ο 27χρονος επιθετικός, που παραμένει φέτος πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με τα 8 γκολ που πέτυχε μέχρι να τραυματιστεί, έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του έως το 2025 και αναμένεται τη νέα σεζόν να βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας.

