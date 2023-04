Γκαλτιέ: «Φάντασμα ο Μέσι; Είναι σκληρές οι αποδοκιμασίες»

Ο Γκαλτιέ εμφανίστηκε θυμωμένος από την «παραίτηση», που έδειξαν οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν, κατά την εντός έδρας ήττα της από την Λιόν με 1-0.

Μάλιστα, ερωτηθείς για το ζήτημα της νοοτροπίας, ο προπονητής των πρωταθλητών Γαλλίας, σχολίασε:

«Κατά καιρούς ναι, υπάρχει. Κάποια στιγμή είχαμε την ικανότητα να ανατρέψουμε αγώνες, απόψε αφού μέναμε πίσω στο σκορ. Ομως παραιτηθήκαμε γρήγορα, μας έλειψαν ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα και ίσως λίγη... υπερηφάνια. Ωστόσο το κοινό μάς στηρίζει».

Παράλληλα, αναφερόμενος στην εκτίμηση του για την χρονιά, ο έμπειρος προπονητής, τόνισε: «Είναι η όγδοη ήττα το 2023, είναι πάρα πολλές. Ομολογουμένως, έχουμε μεγάλο προβάδισμα. Δεν έχω παραιτηθεί και θέλω να παλέψω μέχρι το τέλος, αλλά θα χρειασθεί να συμπεριφερθούμε διαφορετικά. Αυτό δεν είναι δικαιολογία αλλά παρατήρηση. Οι διεθνείς παίκτες μας, είχαν διασκορπισθεί και μπορεί να υπάρχει λίγη ψυχική κόπωση. Χρειάζεται αντίδραση για τον επόμενο αγώνα. Πρέπει να έχουμε αντίδραση πρωταθλητή στην Νίκαια. Εχω σπουδαίους παίκτες που έχουν κατακτήσει τίτλους και τολμώ να ελπίζω ότι δεν είναι κουρασμένοι».

Οσον αφορά στις αποδοκιμασίες που υπήρξαν σε βάρος του Μέσι, αλλά και στην διαχείριση του απέναντι στον παγκόσμιο πρωταθλητή, ο Γκαλτιέ, επεσήμανε: «Φάντασμα ο Μέσι; Δεν συμμερίζομαι την γνώμη σας. Οταν πρέπει να αντιστρέψεις μια κατάσταση, ο Λέο είναι σε θέση με μια ιδιοφυή ενέργεια, σε μία στιγμή, να χρησιμοποιήσει την μπάλα, για να κάνει μια ασίστ ή να σκοράρει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να τον αντικαταστήσω. Ισως πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτόν τον επιθετικό τρόπο παιχνιδιού. Είναι σκληρές οι αποδοκιμασίες. Ο Λέο, είναι ένας παίκτης που δίνει πολλά, που έδωσε πολλά στην αρχή της σεζόν και ήταν σκόρερ και πασέρ το 2023. Είναι ο... διαμεσολαβητής μας και γύρω απ' αυτόν, πρέπει να λειτουργήσεις υπερβατικά. Δεν περιμένω τα πάντα από τον Λέο και τον Κιλιάν».

🚨🚨| Leo Messi’s name was booed at the Parc des Princes when his name was announced in the starting 11 today. 🇦🇷🎥pic.twitter.com/Zz68VxwoCZ