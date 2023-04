«Σωπάστε!»: η χειρονομία του Μουρίνιο στους οπαδούς της Ρόμα για το ρατσιστικό σύνθημα στον Στάνκοβιτς (vid)

«Το έκανα για έναν σπουδαίο άνθρωπο και φίλο. Έχει οικογένεια, έχει παιδιά. Για κανέναν δεν πρέπει να ακούγονται τέτοια συνθήματα» είπε ο Πορτογάλος τεχνικός μετά το τέλος της αναμέτρησης της Ρόμα με τη Σαμπντόρια για το καμπιονάτο.

Η χειρονομία του Μουρίνιο προς τους οπαδούς της ομάδας του έγινε viral, καθώς ο τεχνικός των «τζιαλορόσι» ζήτησε από τους φιλάθλους στο «Ολίμπικο» να σταματήσουν τα ρατσιστικά συνθήματα για τον προπονητή της Σαμπντόρια, τον οποίο είχε παίκτη στην Ίντερ.

«Είσαι γύφτος» ήταν το σύνθημα που ακούστηκε για τον Στάνκοβιτς, ο οποίος σήκωσε τα χέρια του και ευχαρίστησε τον Μουρίνιο για την χειρονομία του.

Jose Mourinho urging AS Roma fans to stop chanting horrible and racist things towards Sampdoria manager Dejan Stanković. The manager played under Mourinho at some point in his playing career. pic.twitter.com/UAdm4DgttM