Με Κασάμι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού (pic)

Διάταξη 4-2-3-1 επιλέγει ο Μίτσελ στο ματς με τον Άρη, ξεκινώντας βασικό τον Παϊτίμ Κασάμι ως δεύτερο αμυντικό χαφ στο πλευρό του Χουάνγκ. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν εκπλήξεις στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς της 2ης αγωνιστικής των πλέι-οφ.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ρέαμπτσιουκ, Μπα, Παπασταθόπουλος, Ροντινέι, Κασάμι, Χουάνγκ, Μπιέλ, Φορτούνης, Κανός, Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️ #Olympiacos #slgr #OLYARIS #Stoiximan pic.twitter.com/kpRSrZErbU