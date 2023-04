«Ο Έλληνας θεός μας» λένε στην Ατλάντα για τον Γιακουμάκη (vid)

Εύκολη και άμεση φαίνεται πως είναι η προσαρμογή του Γιακουμάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στο πρωτάθλημα του MLS.

Ο Ελληνας επιθετικός, σκόραρε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική και μάλιστα χάρισε στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ τη νίκη.

Ο διεθνής άσος πέτυχε στο 7ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης με τους Red Bulls της Νέας Υόρκης, το μοναδικό γκολ του αγώνα, ενώ στο 55ο λεπτό παρατηρήθηκε με κίτρινη κάρτα.

Μετά από έξι αγωνιστικές, η Ατλάντα βρίσκεται στην δεύτερη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, με 13 βαθμούς και απολογισμό τέσσερις νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, ενώ προηγείται με 14 βαθμούς η ομάδα του Σινσινάτι.

Και στην ανάρτηση που έκανε στο Twitter ο αμερικανικός σύλλογος αποκάλεσε τον Γιακουμάκη Έλληνα θεό...

🔊 SOUND ON 🔊@MBStadium erupts for our Greek God 🇬🇷🙌 pic.twitter.com/IaTBrDgYrM