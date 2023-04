Ο Έλληνας στράικερ «χτύπησε» στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης της Ατλάντα με την Ρεντ Μπουλ Νέας Υόρκης, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του με κοντινό πλασέ.

Ο διεθνής επιθετικός, εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απόκρουση του τερματοφύλακα των Νεοϋορκέζων, πήρε το ριμπάουντ και σημείωσε το δεύτερο γκολ του στο MLS.

Atlanta, get used to seeing THIS ⚡️😍 pic.twitter.com/uUR8uPN7yD