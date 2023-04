Οπαδός της Σάλκε «έσβησε» στο γήπεδο!

Την τελευταία του πνοή στην «Veltins Arena» άφησε ένας οπαδός της Σάλκε, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή την ώρα της αναμέτρησης με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο άτυχος θεατής καθόταν στο νότιο πέταλο και παρά την άμεση επέμβαση σωστικού συνεργείου που είχαν απινιδωτή, δεν κατάφερε να διατηρηθεί στην ζωή, σε ένα τραγικό περιστατικό που επισκίασε την αναμέτρηση με τις ασπιρίνες.

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε μέσω των social media η Σάλκε, που δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλικία του άτυχου οπαδού της.

We are devastated to report that a fan collapsed in the south stand today and passed away despite attempts at resuscitation.



Our thoughts are with their friends and family. Rest in peace. pic.twitter.com/63XbypfTpG