Χωρίς Χάαλαντ η Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στη Λίβερπουλ - Οι 11άδες του ντέρμπι (pics)

Αμφίβολη ήταν η συμμετοχή του Έρλινγκ Χάαλαντ στο ντέρμπι της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λίβερπουλ (14:30), με τον Νορβηγό να μην τα καταφέρνει τελικά και να μένει εκτός αποστολής. Έτσι, τη θέση του στη βασική 11άδα πήρε ο Χούλιαν Άλβαρες, ενώ απουσιάζει και ο Φιλ Φόντεν.

Από την άλλη πλευρά ο Κλοπ δεν είχε να διαχειριστεί κάποιο πρόβλημα και παράταξε τη Λίβερπουλ με τους Σαλάχ, Χάκπο και Ζότα στην τριάδα της επίθεσης.

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Έντερσον, Στόουνς, Ακάντζι, Ντίας, Ακέ, Ρόδρι, Γκουντογκάν, Ντε Μπρόινε, Μαχρέζ, Γκρίλις, Άλβαρες

Λίβερπουλ (Γιούργκεν Κλοπ): Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο, Χέντερσον, Έλιοτ, Σαλάχ, Χάκπο, Ζότα

Your City XI 📋 XI | Ederson, Stones, Akanji, Dias, Ake, Rodrigo, Gundogan (C), De Bruyne, Mahrez, Grealish, Alvarez SUBS | Ortega Moreno, Walker, Phillips, Laporte, Bernardo, Gomez, Perrone, Palmer, Lewis #ManCity | @HaysWorldwide pic.twitter.com/QFJnvRH9TN

The Reds to take on Manchester City 🔴#MCILIV