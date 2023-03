«Το ματς με την Γουλβς κρίνει το μέλλον του Κούπερ στον πάγκο της Νότιγχαμ»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλίας, το... ντέρμπι παραμονής της Φόρεστ με την Γουλβς αποκτά τον χαρακτήρα τελικού για τον Στιβ Κούπερ, αφού ενδεχόμενη ήττα μπορεί να τον απομακρύνει από τον πάγκο της Νότιγχαμ.

Η ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, έχει συμπληρώσει έξι αγωνιστικές δίχως νίκη στη Premier League και απέχει μόλις δύο βαθμούς από την τελευταία τριάδα.

Οι Βρετανοί υποστηρίζουν πως σε περίπτωση νέας ήττας ενδέχεται ο Κούπερ να απομακρυνθεί στην τελική ευθεία της σεζόν, δίχως πάντως να προκύπτουν, για την ώρα, ονόματα πιθανών αντικαταστατών.

The Reds boss is under growing pressure ahead of tomorrow's game #NFFChttps://t.co/EEYM9H685S