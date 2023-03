Είπε το «ναι» ο Χάαλαντ!

Ένα ακόμα τεράστιο όνομα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου μετά τους Κιλιάν Μπαπέ, Κριστιάνο Ρονάλντο, Κέβιν Ντε Μπρόινε, Μάρκους Ράσφορντ εντάσσει στο δυναμικό της το… team της Nike που κέρδισε την μεγάλη μάχη από Adidas και Pumas για την υπογραφή του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός επέλεξε τελικά να μην αλλάξει αθλητική εταιρία (το συμβόλαιο του με την Nike είχε λήξει στις αρχές του 2022) και αφού δοκίμασε σε παιχνίδια αθλητικά προϊόντα από όλες τις εταιρίες που τον πολιόρκησαν, επέλεξε τελικά τον αμερικανικό κολοσσό, που πολύ σύντομα θα βγάλει ειδική σειρά παπουτσιών που θα φέρουν την υπογραφή του Νορβηγού σταρ.

A new era of #9.@erlinghaaland is a Force Of Nature.

Are you ready?#nikefc pic.twitter.com/7UZrG0dngq