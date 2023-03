Τούχελ: «Οικογένεια η Τσέλσι, είμαι ακόμα πληγωμένος»

Ο πρώην προπονητής της Τσέλσι και νυν της Μπάγερν Μονάχου Τόμας Τούχελ, σε πρόσφατες δηλώσεις του είπε ότι θεωρεί οικογένεια του την Αγγλική ομάδα αλλά ότι παραμένει ακόμα πικραμένος.

Δείτε παρακάτω χαρακτηριστικά τι δήλωσε ο Γερμανός τεχνικός: «Η Τσέλσι ήταν σαν οικογένεια για εμένα και έχω ακόμα πολλούς φίλους από εκεί, οπότε... πονάει ακόμα, αλλά είμαι χαρούμενος τώρα στην Μπάγερν».

