Αρτέτα για τον τραυματισμό του Σαλίμπα: «Είμαι αισιόδοξος ότι θα παίξει ξανά αυτή τη σεζόν»

Ο Γουίλιαμ Σαλίμπα χτύπησε σοβαρά στην πλάτη του στο πρόσφατο εντός έδρας ματς της Άρσεναλ με αντίπαλο τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ένας τραυματισμός που τον άφησε εκτός για πολλές εβδομάδες.

Ο Μικέλ Αρτέτα φάνηκε αρκετά αισιόδοξος, σε πρόσφατες δηλώσεις του, αναφέροντας: «Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα παίξει ξανά αυτή την σεζόν, βελτιώνεται συνεχώς ο Γουίλιαμ όμως δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί εναντίον της Λιντς το Σάββατο (1/4).».

Arteta on William Saliba’s injury: “I am very hopeful that he will play again this season”. ⚪️🔴 #AFC



“William is progressing, unfortunately he still has some discomfort. He is not going to be fit for Leeds game”. pic.twitter.com/Dl1XsxjnqI