Κοντά σε συμφωνία με τον Μπιέλσα η Ουρουγουάη! (pic)

Το «κόλπο γκρόσο» ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει η ποδοσφαιρική ομοσπονδίας της Ουρουγουάης.

Η εθνική ομάδα της Ουρουγουάης ψάχνει προπονητή και σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι έτοιμη να προσλάβει τον Μπιέλσα.

Ο Αργεντινός τεχνικός είναι ελεύθερος από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν και απολύθηκε από την Λιντς. Αυτή θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον ίδιο, αφού η ιδιοσυγκρασία του και ο εκρηκτικός του χαρακτήρας είναι κάτι που ταιριάζει με την ομάδα της Ουρουγουάης. Μένει να δούμε αν οι δύο πλευρές επισημοποιήσουν τη σχέση τους.

🚨 Marcelo Bielsa is 'very close' to becoming the new head coach of the Uruguay national team. [TalkSPORT] pic.twitter.com/2abtsT2MXM