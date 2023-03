Μπαρτσελόνα: Όλα δείχνουν ανανέωση με Ντεμπελέ (pic)

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται τις τελευταίες ώρες, ο Γάλλος έχε πει το «ναι» στους Καταλανούς για την ανανέωση του συμβολαίου του και απομένουν τα τυπικά για να πέσουν οι υπογραφές.

Να επισημάνουμε πως το συμβόλαιο του Ντεμπελέ ολοκληρώνεται το 2024, η διοίκηση τον εμπιστεύεται και θέλει να συνεχίσουν μαζί και έτσι, ως φαίνεται, οι δυο πλευρές τα βρήκαν σε όλα.

Ο Γάλλος αγωνίζεται με τα μπλαουγκράνα από το 2017 και μέχρι στιγμής μετράει 178 συμμετοχές, 40 γκολ και 41 ασίστ.

🚨🚨✅| BREAKING: Ousmane Dembélé has said ‘YES’ to his contract renewal with FC Barcelona! Official talks will begin soon.@gbsans [🎖️] pic.twitter.com/rxqAjeWI6I