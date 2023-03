Φίγκο: «Από το Μάντσεστερ Σίτι-Μπάγερν ο νικητής του Champions League»

Η ομάδα που θα επικρατήσει από τις προημιτελικές αναμετρήσεις ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Μπάγερν, είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Champions League.



Αυτό υποστήριξε σε δηλώσεις του ο Λουίς Φίγκο: προσθέτοντας ότι «πρέπει πάντα να υπολογίζεις τη Ρεάλ Μαδρίτης».

«Στο Champions League πρέπει πάντα να υπολογίζεις τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τα φαβορί μου είναι η Μάντσεστερ Σίτι και η Μπάγερν Μονάχου. Η περίπτωση της Ίντερ είναι λίγο πιο περίπλοκη και δεν βρίσκεται στην πρώτη σειρά των φαβορί μου», είπε, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στην ακαδημία «Βιθέντε Ντελ Μπόσκε», στην Καλβία (Μαγιόρκα).

Μάντσεστερ Σίτι και Μπάγερν θα συναντηθούν στις 11 (Μάντσεστερ) και 19 Απριλίου (Μόναχο), με τη νικήτρια να αντιμετωπίζει στα ημιτελικά την ομάδα που θα επικρατήσει από το ζευγάρι Ρεάλ Μαδρίτης-Τσέλσι.

🗣️ Luis Figo: “You always have to count on Madrid in Champions League, but this year the favorite is between City & Bayern.” @marca