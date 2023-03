Κοντά σε συμφωνία Γιουνάιτεντ και Ντε Χέα για ανανέωση του συμβολαίου

Να παραμείνει στη Γιουνάιτεντ επιθυμεί ο Νταβίντ Ντε Χέα, ενώ από την πλευρά της και η ομάδα του Μάντσεστερ θέλει να κρατήσει στο ρόστερ της τον Ισπανό τερματοφύλακα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του, οι συζητήσεις για ανανέωση του συμβολαίου μεταξύ των «κόκκινων διαβόλων» και του 32χρονου πορτιέρε συνεχίζονται, με τις δύο πλευρές να παραμένουν αισιόδοξες πως θα καταλήξουν σε συμφωνία το επόμενο διάστημα.

Αυτή είναι η 12η σεζόν που διανύει ο Ντε Χέα στο Old Trafford, με τον Ισπανό να κατέχει το ρεκόρ με τις περισσότερες ανέπαφες εστίες στην ιστορία του συλλόγου (183), έχοντας αγωνιστεί σε 529 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

David de Gea wants to stay, Man United want to keep him. Discussions continue on the salary structure and length of the contract. 🔴 #MUFC



All parties remain optimistic, as revealed at the beginning of the month 👇🏻 https://t.co/Dr88s2o0O8