Σκάνδαλο με την αποβολή Μπακαμπού με το Κονγκό! (vids)

«Βράζουν» στο Κονγκό με την διαιτησία στην αναμέτρηση με την Μαυριτανία για την προκριματική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού Σεντρίκ Μπακαμπού σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης, σε μία φάση που ο αντίπαλος τερματοφύλακας θα μπορούσε να είχε αποβληθεί, αφού ρίχνει εκτός φάσης μία πολύ γερή κλωτσιά στον επιθετικό των ερυθρόλευκων που πήγε να μαζέψει γρήγορα την μπάλα για να την στήσει στην σέντρα.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Μπακαμπού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για μία παράβαση που δεν έκανε ποτέ. Ο Κονγκολέζος επιθετικός πήγε να μαρκάρει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ο οποίος με μία πολύ θεαματική βουτιά εκμαίευσε το φάουλ και την δεύτερη κάρτα του Μπακαμπού, ο οποίος θόλωσε και λίγο έλειψε να επιτεθεί στον διαιτητή.

Τα δύο βίντεο με τις απίστευτες διαιτητικές αποφάσεις ανέβασε στο Twitter, ο πρώην μπακ του Ολυμπιακού, Αρτούρ Μασουακού, ο οποίος τόνισε ότι είναι απίστευτο να υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις και ζήτησε σεβασμό προς τους ποδοσφαιριστές, αλλά και προς το ίδιο το άθλημα.

Au delà du résultat : on aurait peut-être gagné, peut-être pas, ça c’est le football. Mais des décisions comme celles-ci nuisent à nos compétitions et nos sélections, qui ont déjà assez de problèmes pour en rajouter sur le terrain. Respectez nous et notre sport. pic.twitter.com/m0K1Tp1QAe