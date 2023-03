Μπόρνμουθ: Νέο τριετές συμβόλαιο με τον Νέτο

Νέο τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπόρνμουθ υπέγραψε ο Νέτο, που αποτελεί την βασική επιλογή των «τσέρις» για τη θέση κάτω από τα δοκάρια και ένας από τους αγαπημένους παίκτες της εξέδρας.



Συγκεκριμένα, η διοίκηση της Μπόρνμουθ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα, ο οποίος υπέγραψε νέα σύμβαση με ισχύ έως το καλοκαίρι του 2026.

Ο Νέτο αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Μπαρτσελόνα και έκτοτε μετράει 18 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με την φανέλα της αγγλικής ομάδας.

Neto is here to stay ❤️



We're delighted to confirm that Neto has signed a contract extension at #afcb ✍️