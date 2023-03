Έπαθαν... Ατρόμητος - ΑΕΚ σε ματς στη Serie D της Ιταλίας (vid)

Το περιστατικό συνέβη στο ματς της Γκροσέτο με τη Σαντζιοβανέζε και το πρόβλημα στις εστίες έγινε αντιληπτό εν ώρα αγώνα από έναν εκ των δύο κίπερ.

Έτσι ο διαιτητής διέκοψε το ματς. Έδωσε εντολή στους παίκτες να πάνε στα αποδυτήρια, δίνοντας περιθώριο μισής ώρας στους γηπεδούχους να διορθώσουν το πρόβλημα. Έχοντας παρακολουθήσει εκτενώς το Ατρόμητος -ΑΕΚ λοιπόν, οι ιθύνοντες της Γκροσέτο, βγήκαν με τσάπες και φτυάρια, ξεκινώντας το σκάψιμο.

Οι προσπάθειες τους στέφθηκαν με επιτυχία, αφού σε νέα μέτρηση ο διαιτητής βρήκε τις διαστάσεις σωστές και διέταξε την επανέναρξη του αγώνα. Στο φινάλε οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1, όμως η Σανγκιοβανέζε έχει ήδη καταθέσει ένσταση.

Seen in Serie D this weekend: When the goals are discovered to be too small, mid-game pic.twitter.com/QyvB32idQs