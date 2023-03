Πλήγμα για την Τότεναμ, χάνει τον Έμερσον για δύο μήνες

Η Τότεναμ επιβεβαίωσε την ζημιά που υπέστη ο Έμερσον Ρόγιαλ στον μηνίσκο, σε αναμέτρηση της εθνικής Βραζιλίας και ανέφερε ότι θα μπει στο χειρουργείο για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, με τον 24χρονο να μένει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες.

Φυσικά, πλέον είναι αρκετά οριακό αν θα προλάβει το φινάλε της φετινής σεζόν, με το συγκεκριμένο πρόβλημα απλά να προστίθεται στα ήδη υπάρχοντα και ιδιαίτερα σοβαρά, που στο λονδρέζικο κλαμπ.

We can confirm that Emerson Royal suffered a meniscus injury to his left knee while on international duty with Brazil last week.



The defender will undergo surgery before beginning his rehabilitation with our medical staff.



We're all behind you, Royal 💙