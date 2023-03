Φραντσέσκο Τότι: 30 χρόνια από το ντεμπούτο του «Ρωμαίου Αυτοκράτορα» (vid)

Πέρασαν κι όλας 30 χρόνια. Ήταν Μάρτιος του 1993, όταν η Ρόμα έπαιζε στο «Ριγκαμόντι» με την Μπρέσια για την 25η αγωνιστική του Καμπιονάτο.

Σε ένα παιχνίδι που βρισκόταν από πολύ νωρίς στο 0-2, με τα γκολ των Κανίγια και Μιχαίλοβιτς, ο 17χρονος τότε Φραντσέσκο βρισκόταν στον πάγκο, ζώντας στιγμές πρωτόγνωρες και απόλυτης ευτυχίας. Μόνο και μόνο που βρισκόταν στην αποστολή.

Προπονητής της ομάδας τότε, ήταν ο Βούγιαντιν Μπόσκοφ. Που να 'ξερε πως εκείνη την ημέρα, ο κόσμος της Ρώμης θα τον θυμόταν για πάντα, επειδή πέρασε στο γήπεδο έναν πιτσιρικά, που έμελλε να γράψει ιστορία.

Ο Τότι βρισκόταν στον πάγκο μαζί με το μεγάλο ταλέντο των Ρωμαίων τότε, Ρομπέρτο Μούτσι. Έχοντας μπει στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, ο Μποσκόφ αποφασίζει να του δώσει την ευκαιρία να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Ο φωτεινός πίνακας γράφει 87'. Και δευτερόλεπτα μετά, έρχεται η στιγμή που θα θυμάται για πάντα. «And the rest is history».

Από εκείνη την μέρα, τίποτα δε θα είναι πια το ίδιο για τους «Τζιαλορόσσι». Ο Φραντσέσκο Τότι φόρεσε την φανέλα της ομάδας πάνω από 750 φορές για 25 ολόκληρα χρόνια. Το τι έγινε, μπορούν να το εξηγήσουν γενιές και γενιές, η καθεμία με βάση αυτά που είδε.

Στο πικ του βέβαια, ήταν ένα «δεκάρι» που διέφερε από εκείνα της εποχής του. Ένας χαρισματικός παίκτης με ένα ξεχωριστό ταλέντο σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο ήταν εκ θεμελίων «αλλιώς».

Άλλωστε κάποτε ο Μαραντόνα είχε πει για αυτόν: «Φραντσέσκο Τότι, ο βασιλιάς της Ρώμης. Είναι και θα είναι, ο καλύτερος που είδα ποτέ».

Αυτό είναι και το βίντεο με το οποίο η ίδια η Ρόμα, έκανε αναφορά στο ντεμπούτο του σπουδαιότερου παίκτη που είχε ποτέ:

30 years since his first appearance… 👑



Simply @Totti. 💛❤️ #ASRoma



pic.twitter.com/REwRqjg6EH