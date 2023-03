Νέο «Μνημόνιο Συνεννόησης» FIFA-ECA έως το τέλος του 2030

Το μνημόνιο αυτό περιλαμβάνει -όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της FIFA- μια ανανεωμένη δέσμευση των συλλόγων να τηρούν το διεθνές αγωνιστικό πρόγραμμα, το οποίο έλαβε την ομόφωνη έγκριση του Συμβουλίου της FIFA στις 14 Μαρτίου 2023, έως το 2030, ενώ η ECA επιβεβαίωσε την υποστήριξή της για το νέο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων της FIFA από το 2025 -με 12 ευρωπαϊκούς συλλόγους-, έναν ετήσιο αγώνα μεταξύ του νικητή του UEFA Champions League και του νικητή ενός διηπειρωτικού playoff και ενός Παγκόσμιου Κυπέλλου συλλόγων γυναικών.

Στα 355 εκατ. δολάρια τα χρήματα στους συλλόγους για τα Μουντιάλ 2026 και 2030

Όπως συμφωνήθηκε, το «πρόγραμμα παροχών συλλόγων», το οποίο αποζημιώνει όλους τους συλλόγους που αποδεσμεύουν παίκτες για το Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών, θα αυξηθεί τώρα από 209 εκατομμύρια δολάρια (σ.σ. στα Παγκόσμια Κύπελλα 2018 και 2022) σε 355 εκατομμύρια δολάρια για τα τουρνουά του 2026 και του 2030.

Ινφαντίνο: «Μια σημαντική μέρα για το μέλλον του ποδοσφαίρου»

«Αυτή είναι μια σημαντική μέρα για το μέλλον του ποδοσφαίρου και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητά του. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανανεώνουμε και ενισχύουμε τη συμφωνία συνεργασίας μας με την ECA, έναν σημαντικό ενδιαφερόμενο φορέα που εκπροσωπεί συλλόγους από όλη την Ευρώπη. Η έγκριση του νέου Διεθνούς Ημερολογίου Αγώνων από την ECA παρέχει την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ ποδοσφαίρου συλλόγων και εθνικών ομάδων. Έχουμε συναρπαστικά πρότζεκτ μπροστά μας, συμπεριλαμβανομένου του νέου Παγκόσμιου Κυπέλλου συλλόγων της FIFA το 2025 και του νέου Παγκόσμιου Κυπέλλου συλλόγων γυναικών. Μια στενή συνεργασία με συλλόγους στην Ευρώπη, και τον υπόλοιπο κόσμο, θα είναι απαραίτητη για την επιτυχία αυτών των διοργανώσεων» είπε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.



Αλ Κελαϊφί: «Συμφωνία-ορόσημο»

«Είμαστε χαρούμενοι που υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία-ορόσημο. Το Μνημόνιο Συνεννόησης αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο των συλλόγων στο ποδόσφαιρο παγκοσμίως και διασφαλίζει ότι εκπροσωπούνται σωστά στη λήψη αποφάσεων σχετικά με ζητήματα που τους επηρεάζουν.

Η FIFA και η ECA θα δημιουργήσουν επίσης στενότερες πρακτικές εργασίας σε ένα μελλοντικό ανανεωμένο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών και εμπορικών πτυχών για το τουρνουά του 2025, και θα συνεργαστούν σε μελλοντικές διοργανώσεις.

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά με τη FIFA τους επόμενους μήνες και χρόνια, για να διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη των νέων και διευρυμένων διοργανώσεων, τόσο στο ποδόσφαιρο ανδρών, όσο και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, μοιράζονται σωστά» είπε ο πρόεδρος της ECA, Νασέρ Αλ Κελαϊφί.



