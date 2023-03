Ο χαφ της ΑΕΚ πήρε φανέλα βασικού στην αναμέτρηση του Μεξικού με την Τζαμάικα για το Concacaf Nations League και στο 17ο λεπτό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κοντινή προβολή, ισοφαρίζοντας σε 1-1, με την Τζαμάικα να προηγείται στο 7' με τον Ριντ.

Δείτε παρακάτω το γκολ του μέσου της Ένωσης:

Orbelín Pineda 🔥



He finds the back of the net to equalize against Jamaica 1-1! 🇲🇽



(via @CBSSportsGolazo)



pic.twitter.com/7Oz8wGQUSg