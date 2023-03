Κέιν σε Σούνακ: «Θέλω να γίνω ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην Premier League» (vid)

Ο επιθετικός της Τότεναμ «βρήκε δίχτυα» στον εκτός έδρας αγώνα με την Ιταλία για τα προκριματικά του EURO 2024 και έφτασε τα 54 τέρματα (σε 81 συμμετοχές) στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αφήνοντας στην δεύτερη θέση του σχετικού πίνακα τον Γουέιν Ρούνι.

Σε συνομιλία μέσω Face Time που είχε με τον Σούνακ, ο Κέιν είπε ότι φιλοδοξεί να «σπάσει» το ρεκόρ των 260 γκολ του Άλαν Σίρερ στην Premier League, με τον άσο των «σπερς» να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 204. Μόνο ο Σίρερ και ο Ρούνι (208) έχουν σημειώσει περισσότερα τέρματα στην ιστορία της διοργάνωσης.

«Ναι, είναι σίγουρα εκεί. Πλησιάζω, οπότε είναι σίγουρα κάτι που θέλω να πετύχω» είπε ο Κέιν στον Σούνακ, ο οποίος συνεχάρη τον 29χρονο επιθετικό για το επίτευμά του να γίνει πρώτος σκόρερ στην εθνική Αγγλίας.

Δείτε εδώ τη συνομιλία ανάμεσα στον Κέιν και τον πρωθυπουργό της Αγγλίας, Ρίσι Σούνακ:

Record Breaker 🦁🦁🦁



Great to chat to @HKane this morning and congratulate him on becoming @England’s all-time top goalscorer #threelions #engukr pic.twitter.com/MJjPfZNtGX