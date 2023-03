«Εξετάζει τον Μπερνάρ η Ατλέτικο Μινέιρο»

"Σειρήνες" από τη Βραζιλία για τον άσο του Παναθηναϊκού, με δημοσίευμα από την πατρίδα του ποδοσφαιριστή, να τον φέρνει στο στόχαστρο της Ατλέτικο Μινέιρο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Ρικάρντο Αλενκάρ, η Ατλέτικο Μινέιρο σκέφτεται να επαναφέρει στην ομάδα τον μεσοεπιθετικό του Παναθηναϊκού, με τους ιθύνοντες στην ομάδα να τοποθετούν αρκετά ψηλά στη λίστα την συγκεκριμένη περίπτωση.

Το κατά πόσο έχει βάση ένα τέτοιο σενάριο, αποτελεί προφανώς ερωτηματικό. Ο Μπερνάρ εξάλλου αποκτήθηκε μόλις το καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό κι αποτελεί μία σπουδαία επένδυση, αλλά και βασικό κομμάτι στο παζλ της ομάδας του Γιοβάνοβιτς, η οποία έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

O atacante Bernard tem um carinho muito grande pelo @Atletico e deseja muito retornar ao clube para jogar na Arena MRV mas dificilmente isso acontecerá esse ano. Já no ano que vem as chances aumentam bastante e dependeria apenas da diretoria e do treinador dar o aval porquê o… pic.twitter.com/RJEwu1ldtY