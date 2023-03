Ελβετία: Απίστευτο χατ τρικ από τον Ρενάτο Στέφεν

Ο 31χρονος εξτρέμ της Λουγκάνο έγραψε ιστορία με την εθνική Ελβετίας στο ματς με την Λευκορωσία για την 1η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2024. Και αυτό γιατίο πέτυχε χατ τρικ έως το 29'.

Το έκανε σε διάστημα 25 λεπτών μιας και άνοιξε το σκορ στο 4' και σκόραρε επίσης στο 17' και στο 29'.

Έγινε έτσι ο ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει ταχύτερα χατ-τρικ στην ιστορία της εθνικής Ελβετίας.



29 – Renato Steffen scored three goals in the first 29 minutes against Belarus – it’s the earliest hat-trick in the history of the Swiss national team. Furious. pic.twitter.com/3WBo1l7MGD