Παραπέμφθηκε για παραβίαση του FFP η Έβερτον!

Εκτός από τη μάχη για την παραμονή της η Έβερτον έχει και εξωαγωνιστική προβλήματα. Όπως έγινε γνωστό η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, παραπέμφθηκε από την Premier League σε ανεξάρτητη επιτροπή για παραβίαση του FFP το 2021-22.

Οι οικονομικές παραβιάσεις της Έβερτον για τη σεζόν 2021-22 μπορούν να επιφέρουν από πρόστιμο μέχρι και αφαίρεση βαθμών για την ομάδα του Σον Ντάις, καθώς μετά από καταγγελία των Λιντς και Μπέρνλι τα «Ζαχαρωτά» δεν επιτρέπεται μέσα σε τρία χρόνια να έχουν ζημίες άνω των 105 εκατομμυρίων λιρών.

