Ζοάο Κανσέλο: Έτσι αντέδρασε στην είδηση της απόλυσης του Νάγκελσμαν (vid)

Τελικά το πλάνο της Μπάγερν με την επένδυση που έκανε στο πρόσωπο του Γιούλιαν Νάγκελσμαν δεν ευδοκίμησε και ο νεαρός κόουτς, δεν είναι πλέον προπονητής των Βαυαρών με τον Τούχελ να αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του.

Ο Κανσέλο όταν ερωτήθηκε για τη νέα αυτή συνθήκη στην ομάδα που αγωνίζεται, απάντησε χαρακτηριστικά:

«Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ήξερα ότι ο Τούχελ είναι ο νέος προπονητής. Είμαι έκπληκτος. Ευχαριστώ τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν για ό,τι έκανε για μένα. Ήταν αυτός που με ήθελε στην Μπάγερν. Είμαι έκπληκτος, του εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον».

Δείτε εδώ το σχετικό στιγμιότυπο:



