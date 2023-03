Ανατριχίλα: Λύγισαν Μέσι-Μαρτίνες στο Μονουμεντάλ (vid)

Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αργεντινή δίνει το πρώτο της ματς στο εμβληματικό Μονουμεντάλ, με τους φίλους της «Αλμπισελέστε» να γεμίζουν το γήπεδο.

Στην διάρκεια της ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου, η αποθέωση ήταν τεράστια, με τον Μέσι και τον Μαρτίνες να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Δείτε παρακάτω το video:

Lionel Messi in tears 😢



What a moment as Argentina welcomes back its World Cup winners. pic.twitter.com/Pn9lHAw7uV