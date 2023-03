«Το ποδόσφαιρο το ερωτεύτηκα…» - Μόνο που πλέον και το ποδόσφαιρο και ο κόσμος του έχει «ερωτευτεί» τον «Ντέλια»

Παρακολουθώντας τον Γιάννη Κωνσταντέλια και σκεπτόμενος κανείς τις ποδοσφαιρικές στιγμές μαζί του, είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που αδυνατείς να βάλεις φρένο στο συναίσθημα, να μετριάσεις τις λέξεις σου. Κάτι που φαντάζει δύσκολο ακόμη και για τον ΠΑΟΚ, στο εκπληκτικό αφιέρωμά του για τον 19χρονο «μάγο» με μία υποσημείωση: «Εμείς αφορμές αναζητούμε, ως γνωστόν…».

Λένε πως ο τίτλος αποτελεί το πρώτο μέσο που έχει στη διάθεσή του εκείνος που γράφει, για να οδηγήσει το κορεσμένο μάτι του αναγνώστη στο δικό του άρθρο. Μόνο που στην περίπτωση του αφιερώματος του ΠΑΟΚ στον Γιάννη Κωνσταντέλια, είναι απλά η αποτύπωση ενός βιώματος, ενός παιδιού που μεγάλωσε, παραμένοντας «ερωτευμένος» με μία μπάλα.

Με τίτλο: «The love affair between the boy and the ball», ο ΠΑΟΚ εισέρχεται στον κόσμο αυτού του παιδιού, του δικού τους παιδιού, με την υποσημείωση ή την ανάγκη ενδεχομένως να εξηγηθεί γιατί: «το ποδόσφαιρο και ο κόσμος του όπως τον ζούμε στην Ελλάδα κι όχι μόνο, έχει 'ερωτευτεί' τον Κωνσταντέλια». Δεν το λες και συχνό φαινόμενο, σωστά;

Αναλυτικά τα όσα αναγράφονται στο αφιέρωμα του ΠΑΟΚ για τον «Ντέλια»:

H τέχνη του να μετατρέπεις τους περιορισμούς σε αρετές στο ποδόσφαιρο, αρετές τόσο ελκυστικές, είναι ενδεχομένως ένα από τα αποτελέσματα της ερωτικής σχέσης ανάμεσα σ’ ένα παιδί και στη μπάλα. Ο λακωνικός και συνήθως αμήχανος Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν θα μπορούσε να το διατυπώσει πιο μεστά, άλλωστε. «Το ποδόσφαιρο το ερωτεύτηκα…». Συγχωρήστε μας μια δόση υπερβολής, μα πλέον και το ποδόσφαιρο και ο κόσμος του όπως τον ζούμε στην Ελλάδα κι όχι μόνο, έχει «ερωτευτεί» τον Κωνσταντέλια. Ομολογούμε δε, ότι η παρθενική του κλήση στην Εθνική Ελλάδας νομιμοποιεί ίσως τον ΠΑΟΚ να αναφερθεί σε ένα ακόμα δικό του παιδί που λάμπει, με τον τρόπο που συνειδητά δεν έχει κάνει ως τώρα. Όχι από δισταγμό, προσποιητή ταπεινότητα ή, κάποια ανησυχία. Κάθε άλλο. Η ποιότητα και η συνέπεια του Γιάννη σε όλα τα επίπεδα «μιλά» αβίαστα. Εμείς αφορμές αναζητούμε, ως γνωστόν…

Αύριο Παρασκευή 24.03, παραμονή της εθνικής μας εορτής, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μαζί με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη θα βρίσκονται στην Πορτογαλία για το παιχνίδι της Ελλάδας με το Γιβραλτάρ (21:45) για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Περιποιεί τιμήν το δίχως άλλο, να φορά κανείς τη φανέλα με το εθνόσημο, πολλώ δε μάλλον στα 20 του χρόνια. «Θα πω ψέματα, αν ισχυριστώ ότι δεν περίμενα την κλήση στην Εθνική», λέει ο Γιάννης, «μα όπως και να έχει ένιωσα πολύ ωραία όταν μου έστειλε μήνυμα ο κ. Πογέτ». «Είναι ωραία που είμαστε και μαζί με τον «Κούλιε» και απλά ανυπομονώ να τους γνωρίσω όλους». Αυτά… Λιτά και περιεκτικά. Δεν του αρέσει να μιλάει πολύ.

Συμφωνούμε, σε κλισέ θα καταφύγουμε, αλλά στις μέχρι στιγμής συστάσεις του στον κόσμο του ανδρικού ποδοσφαίρου – το αναπτυξιακό τον γνώριζε πολύ καλά – έχει «μιλήσει» ήδη με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Ελκυστικός, ευφυής, επιδραστικός, με ενέργειες που έγιναν δικαίως viral, με ποδοσφαιρικό αλτρουισμό – προφανώς δείγμα ωριμότητας, σε απόλυτο contrast με το παιδικό του χαμόγελο – και χαμηλωμένο βλέμμα σε απανωτά standing ovation στην Τούμπα κι αλλού. Το παιδί του PAOK Academy που πέρασε όλα τα στάδια εκπαίδευσης, που προσέλκυε στα γήπεδα του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου εκείνους που είχαν ακούσει για έναν μικροκαμωμένο «μάγο», που κέρδισε το ενδιαφέρον της Masia, μεγάλωσε. Είναι στην Εθνική Ελλάδας. Και είμαστε τόσο περήφανοι και τόσο χαρούμενοι με τη χαρά του!

Ο Γιάννης έκλεισε τα 20 του χρόνια στις 5 Μαρτίου, στον ΠΑΟΚ ανήκει από το 2013, την πρώτη του εμφάνιση στην ανδρική ομάδα κατέγραψε στις 17.01.2021 σε εκείνο το 0-3 στο Ηράκλειο με τον ΟΦΗ και το πρώτο του γκολ πέτυχε στις 22.01.2023 στο επίσης 0-3 επί του Παναθηναϊκού. Ήταν το πρώτο του γκολ στον 24ο αγώνα του με την ανδρική ομάδα. Ίσως άργησε, εξ ου και ο χαρακτηριστικός πανηγυρισμός. Μέχρι στιγμής στη σεζόν μετρά 26 εμφανίσεις, τρία γκολ, τρεις ασίστ, 108 μεταβιβάσεις, 39 κλεψίματα.

Στις λεγόμενες σημαντικές στατιστικές κατηγορίες ο Κωνσταντέλιας έχει περίοπτη θέση. Στις επαφές με τη μπάλα στη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου ανά 90λεπτό είναι 6ος μεταξύ των παικτών που δεν αγωνίζονται ως φορ. Στο ποσοστό ακριβείας των smart passes είναι 3ος στην Super League. Στο ποσοστό ακριβείας των προωθητικών πασών είναι 4ος στην Super League. Επομένως, με διαφορά από τον δεύτερο, είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής κάτω των 24 ετών που την τρέχουσα σεζόν αγωνίζεται στην μεγάλη κατηγορία. Καθόλου άσχημα…

Όταν ήρθε από την Αγία Παρασκευή Βόλου στην Θεσσαλονίκη, έπαιζε αρχικά ως φορ, μετά μετατοπίστηκε στο κέντρο, αλλά και στις πλευρές. Ο ίδιος μέχρι και σήμερα ισχυρίζεται ότι και «10άρι μου αρέσει και αριστερό εξτρέμ νομίζω μου ταιριάζει».

Στο PAOK Academy δούλεψε, κόπιασε, βίωσε ωραίες στιγμές, πήρε πολύτιμες εμπειρίες σε εγχώρια και διεθνή τουρνουά και αναδείχθηκε δύο φορές mvp στο εξωτερικό. Τράβηξε από πολύ μικρή ηλικία πολλά βλέμματα πάνω του, άκουσε ευρωπαϊκές σειρήνες επίσης πολύ νωρίς. Με την Κ17 έζησε έναν χαμένο τελικό, απόλαυσε έναν κερδισμένο, με την Κ19 πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα, όντας μάλιστα από μικρός στους «μεγάλους» της ακαδημίας. Την σεζόν 2017-18 σε 14 ματς πέτυχε εννιά γκολ και μοίρασε επτά ασίστ. Την επόμενη σε 18 παιχνίδια πέτυχε τέσσερα γκολ κι έδωσε 15 πάσες για γκολ. Την περίοδο 2019-20 – όσο πρόλαβε να παιχτεί το πρωτάθλημα της Κ19, λόγω της διακοπής εξαιτίας της πανδημίας – σε επτά παιχνίδια πέτυχε ένα γκολ. Οσο για την «μισή» σεζόν 2020-2021, είχε προλάβει σε έξι ματς να σκοράρει πέντε φορές και να βγάλει τρεις ασίστ.

Στις «μικρές» Εθνικές δεν πρόλαβε να αγωνιστεί πολύ, δεδομένου πάντα των ικανοτήτων του. Ειρωνεία, αν μη τι άλλο… Τρεις συμμετοχές κι ένα γκολ με την Κ16, μία με την Κ19, μία με την Ελπίδων Κ21. Υπάρχουν καταγεγραμμένα τα στατιστικά του, εξ ου και γνωρίζουμε. Διότι ο ίδιος δεν δίνει δα και σημασία, δεν ήταν ποτέ από τα παιδιά που σημείωνε, θυμόταν ή κυνηγούσε ρεκόρ. Κι όταν ερωτάται για τις συμμετοχές του στις μικρές Εθνικές, δεν απαντά ακριβώς και με σιγουριά. «Κάτι η περίοδος του κορωνοϊού, λίγο κι ένας τραυματισμός μου στο χέρι και δεν ταξίδεψα πολύ ως διεθνής», θυμάται.

Δεν έχει σημασία, άλλωστε. Μόλις πέντε μήνες από τη στιγμή που δεν δίστασε στιγμή φορώντας τη φανέλα βασικού στον ΠΑΟΚ, ήρθε η κλήση στην Εθνική Ανδρών. Αναμενόμενη εν πολλοίς, επιβράβευση προφανώς, σημαντικό βήμα στην καριέρα του το δίχως άλλο. Ουδεμία αμφιβολία έχουμε ότι «η μπάλα θα παραμείνει χαμηλά». Ένα γήπεδο, η μπάλα, μια ομάδα –οικογένεια, η εμπιστοσύνη που τον κάνει ν’ «ανθίζει», κι όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Πάντα, μα πάντα να εμπιστεύεσαι την διαδικασία…