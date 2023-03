Μπράιτον: Αποκαλύφθηκε το ποσό-μαμούθ που πήρε από την Τσέλσι για τον Πότερ

Η Μπράιτον δημοσιοποίησε τις οικονομικές της αναφορές και αποκαλύφθηκε το ποσό που έδωσε η Τσέλσι για να της αποσπάσει το «ΟΚ» για τον Πότερ. Σύμφωνα μ' αυτές τις αναφορές, λοιπόν, η Μπράιτον είπε το «ναι» δεχόμενη προσφορά ύψους 25 εκατ. ευρώ από την Τσέλσι, ποσό το οποίο είναι το μεγαλύτερο που έχει καταβάλλει ποτέ σύλλογος ως αποζημίωση σε κάποιον άλλον, για χάρη ενός προπονητή.

Να θυμίσουμε, βέβαια, πως ο Πότερ έχει υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τους «μπλε» του Λονδίνου, ενώ αμείβεται με 13 εκατ. ευρώ ετησίως.

Brighton publish 21/22 accounts

🔑 Figures

Revenue ⬆️ £29m to record £174m

Day to day losses £32m but White & Burn sales convert this to £24m profit

Wages 2nd lowest in PL but finished 9th

Net transfer spend £1m

Tony Bloom total investment £499m

Potter compensation £21.5m #BHAFC pic.twitter.com/m8i1MgUkPX