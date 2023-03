Θα σπάσει κάθε ρεκόρ η πρόταση του Σεΐχη από το Κατάρ για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ στη Μεγάλη Βρετανία, η προσφορά του Σεΐχη προς τους Γκλέιζερς αναμένεται να είναι αστρονομική. Λέγεται πως θα είναι τόσο υψηλή, που θα σπάσει κάθε ρεκόρ, ξεπερνώντας ακόμα και το υπέρογκο ποσό που έδωσε πρόσφατα ο Τοντ Μπόελι για χάρη της Τσέλσι.

Και εφόσον γίνει αυτό, τότε θα μένει να φανεί αν οι Γκλέιζερς, οι οποίοι βρίσκονται στο τιμόνι της Γιουνάιτεντ από το 2003, θα αποδεχθούν την πρόταση. Βέβαια είναι δεδομένο πως ταυτόχρονα περιμένουν προσφορά και από τον Βρετανό εκατομμυριούχος, Τζιμ Ράτκλιφ.

BREAKING: Qatar’s Sheikh Jassim will make world record bid for Manchester United this evening 💰 pic.twitter.com/E1W3vB6Gnf