Δεν υπήρχε VAR, διαιτητής είδε φάση σε κινητό και ο Περέιρα τον απέκλεισε επ' αόριστον (vid)

Με το VAR να μην χρησιμοποιείται σε παιχνίδια δεύτερης κατηγορίας, ο διαιτητής Μοχάμεντ Φαρούκ επέλεξε να χρησιμοποιήσει το κινητό τηλέφωνο ενός φιλάθλου για να παρακολουθήσει την επανάληψη ενός γκολ κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ Σουέζ και Αλ-Νασρ.

Η Αλ-Νασρ είχε σκοράρει ισοφαρίζοντας το ματς στο τέλος, αλλά οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν λέγοντας ότι η μπάλα είχε βρει το χέρι παίκτη της, και μετά από αρκετό χρονικό διάστημα που πέρασε για να παρακολουθήσει το βίντεο στο τηλέφωνο, ο διαιτητής αποφάσισε να το ακυρώσει.

Η αιγυπτιακή ομοσπονδία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο Πορτογάλος Βίτορ Περέιρα (πρώην επικεφαλής διαιτησίας στην Ελλάδα), ο οποίος αντικατέστησε τον Άγγλο Μαρκ Κλάτενμπεργκ (πρώην επικεφαλής διαιτησίας στην Ελλάδα) ως επικεφαλής της επιτροπής διαιτητών, αποφάσισε να αναστείλει ολόκληρο το επιτελείο διαιτησίας για «αόριστο χρονικό διάστημα». «Η επιτροπή αποφάσισε να διερευνήσει το περιστατικό όταν ο Μοχάμεντ Φαρούκ, ο διαιτητής του αγώνα, χρησιμοποίησε ένα κινητό τηλέφωνο για να ελέγξει μία από τις φάσεις του αγώνα», πρόσθεσε η αιγυπτιακή ομοσπονδία.

Προστέθηκαν δεκαπέντε λεπτά καθυστερήσεων και η Σουέζ κέρδισε το παιχνίδι με 3-1. Ο Φαρούκ έφυγε από το γήπεδο υπό την προστασία της αστυνομίας, εν μέσω διαμαρτυριών από παίκτες και αξιωματούχους της Αλ-Νασρ, οι οποίοι απείλησαν να κινηθούν νομικά εναντίον του διαιτητή για παραβίαση των κανονισμών.

In der 2. Liga in #Ägypten gibt es eigentlich keinen VAR. In der Partie Suez SC v Al-Nasr entschieden sich Schiedsrichter Mohamed Farouk und sein Team gestern aber, einen 2:2-Ausgleich in der 90. auf dem Handy eines Zuschauers anzuschauen, um weitere Ausschreitungen zu verhindern pic.twitter.com/QZ1V1trAsj