Κλεισμένος από την Μπαρτσελόνα ο Ινίγο Μαρτίνεθ

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα διεθνή ΜΜΕ, αλλά και στα social media, οι Καταλανοί έχουν συμφωνήσει σχεδόν σ' όπλα τον Ινίγο Μαρτίνεθ για να τον κάνουν δικό τους το καλοκαίρι. Και αυτό θα γίνει ως ελεύθερος, αφού το συμβόλαιο του 31χρονου στόπερ ολοκληρώνεται στο φινάλε της σεζόν με την Μπιλμπάο.

Ο Ινίγο Μαρτίνεθ είναι 19 φορές διεθνής με την Ισπανία και θεωρείται από τους κορυφαίους στόπερ τα τελευταία χρόνια στη La Liga. Αγωνίζεται στην Μπιλμπάο από τον Ιανουάριο του 2018, όταν και είχε πληρώσει το ποσό των 32 εκατ. ευρώ στη… μισητή αντίπαλο Σοσιεδάδ για να τον κάνει δικό της.

Mε τη Σοσιεδάδ μέτρησε αρχικά 239 ματς με 17 γκολ και 8 ασίστ, ενώ με την Μπιλμπάο έχει αγωνιστεί σε 173 αγώνες με 8 γκολ και 7 ασίστ.

🚨🚨✅| BREAKING: FC Barcelona & Iñigo Martinez have reached TOTAL agreement for a free transfer this summer.@gerardromero [🎖️] pic.twitter.com/tkFYXZR6ss