Η Σταντάρ μιλά με Ολυμπιακό για Ζινκερνάγκελ - Σφήνα από Τζένοα

Εξαιρετικά πράγματα κάνει ο Φίλιπ Ζινκερνάγκελ με τη Σταντάρ Λιέγης στο Βέλγιο, όπου αγωνίζεται δανεικός από τον Ολυμπιακό. Φέτος μετρά 22 συμμετοχές, 7 γκολ και 2 ασίστ, με τους Βέλγους να θέλουν να τον κρατήσουν στην ομάδα.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ερκέμ Κονούρ, η Σταντάρ βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του 28χρονου εξτρέμ, ωστόσο δεν «παίζει» μόνη της. Ο Δανός βρίσκεται στο στόχαστρο της Τζένοα, η οποία έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει την άνοδο στη Serie A την ερχόμενη σεζόν.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση του Ζινκερνάγκελ αναμένονται το επόμενο διάστημα, με τον Ολυμπιακό να αξιολογεί τις προτάσεις που έχει στα χέρια του για τον παίκτη.

🚨#EXCL | Standard Liège have started talks with Olympiakos to make the transfer of 28-year-old winger Philip Zinckernagel permanent.



⚠️ Genoa are interested in the Danish winger.🇩🇰 🔴#RSCL #COYR



🏟️29 Matches⚽9 Goals🎯2 Assists pic.twitter.com/1VH0KHJuuf