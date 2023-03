To κορυφαίο γήπεδο στον κόσμο για το 2022 είναι η OPAP Arena

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη... Το στολίδι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, η «OPAP Arena» είναι κορυφαίο γήπεδο στον κόσμο για το 2022 με αριθμό ψήφων που προκαλεί ίλιγγο!

Η υφήλιος υποκλίθηκε στο στολίδι της ΑΕΚ. Ο κόσμος είδε το στολίδι της ΑΕΚ και έσπευσε να ψηφίσει με αποτέλεσμα το «κάστρο» της Ένωσης, το στολίδι της, να κερδίσει σαρώνοντας σε ψήφους αφήνοντας στη δεύτερη και τρίτη θέση άλλα γήπεδα σχεδόν με 40.000 πόντους διαφορά.

Και δεν το λέμε εμείς, το δείχνουν οι αριθμοί... Το δείχνουν οι ψήφοι που κατάφερε να συγκεντρώσει η «OPAP Arena». Και επειδή σίγουρα πολλοί είμαστε αριθμολάγνοι. Έχουμε και λέμε ότι το νέο στολίδι της ΑΕΚ συγκέντρωσε 69.797 πόντους.

Τι άλλο να γίνει δηλαδή για να αναδειχθεί το κάστρο της ΑΕΚ, το κορυφαίο γήπεδο στον κόσμο για το 2022!

Και αν θέλει να δει κανείς σε ποια θέση βρέθηκαν τα άλλα δύο γήπεδα, θα καταλάβουν τη διαφορά.

Το 2ο, το Stadion Miejski im. Floriana Krygiera συγκέντρωσε 23.201 ψήφους και το τρίτο 20.127 με την πεντάδα να κλείνουν το Lusail με 18.279 ψήφους και το Allian Stadium με 18.257.

Και για να καταλάβουμε το μέγεθος της επιτυχίας της ΑΕΚ, το Lusail είναι γήπεδο Μουντιάλ και φιλοξένησε ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξήχθη στο Κατάρ! Γήπεδο που στοίχισε 767 εκατ. δολάρια!

Όσο για το 5ο Alianz Stadium βρίσκεται στην Αυστραλία και στοίχισε 578 εκατ. δολάρια.

Ιδού η πρώτη δεκάδα:

