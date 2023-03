Μάντσεστερ Σίτι: «Παίρνει» 16χρονο αμυντικό από την Χάιντουκ με 10 εκατομμύρια ευρώ

Μία κίνηση για το μέλλον ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της Athletic, Ντέιβιντ Όρνσταϊν, οι «πολίτες» έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση στους Κροάτες για την απόκτηση του 16χρονου Λούκα Βούσκοβιτς.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η πρόταση ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ ενώ άλλα δύο υπολογίζονται ότι θα κατατεθούν ως μπόνους την στιγμή βέβαια που δεν έχει υπάρξει ακόμη οριστική συμφωνία.

Ο Βούσκοβιτς, είναι γεννημένος το 2007, είναι 1,93 και αγωνίζεται κυρίως με την κ19 της Χάιντουκ.

🚨 Excl: Man City 1st club to bid for top Croatian prospect Luka Vuskovic. Hadjuk Split centre-back wanted by many clubs & #MCFC proposal for 16yo worth €10m + €2m adds - not accepted or rejected. Defender has signed with agent Pini Zahavi @TheAthleticFC https://t.co/c2bayXcnGq